إمساكية رمضان 2024 في البحيرة.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عن إمساكية رمضان 2024 في البحيرة، والتي تضمنت مواقيت الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة.

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية إمساكية رمضان 2024 في البحيرة، بالإضافة إلى موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان، وفقًا لبيان هيئة المساحة.

إمساكية رمضان 2024 في البحيرة

ويأتي موعد أذان المغرب في رمضان 2024 في محافظة البحيرة في تمام الساعة 6.04 مساءً، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة دمنهور، ويأتي في تمام 6.07 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة غرب النوبارية، وفي مدينة النوبارية يأتي موعد أذان المغرب في الساعة 6.06 مساءً، ويأتي في تمام 5.59 مساء في مدينة بدر، وفي مدينة رشيد يأتي موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6.04 مساءً.

موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام في مدينة دمنهور

وتأتي إمساكية رمضان 2024 في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على النحو المرفق:

كما أوضحت هيئة المساحة المصرية، أن إمساكية رمضان 2024 في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، جاءت كالآتي:

وتضمنت إمساكية رمضان 2024 في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة الآتي:

وفيما يخص إمساكية رمضان 2024 في مدينة غرب النوبارية فجاءت كالآتي:

وفي مدينة بدر بمحافظة البحيرة، جاءت إمساكية رمضان 2024 على النحو الآتي:

كم عدد ساعات الصيام 2024 في البحيرة؟

وفيما يتعلق بعدد ساعات الصيام في محافظة البحيرة، أول أيام شهر رمضان 2024، أوضحت هيئة المساحة، أن عدد ساعات الصيام في مدينة دمنهور والدلنجات يبلغ 13 ساعة و39 دقيقة، وفي مدينة غرب النوبارية بلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة و38 دقيقة، بينما بلغ عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان في مدينة بدر ورشيد 13 ساعة و38 دقيقة.