تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الشاعر بخيت بيومي

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الشاعر بخيت بيومي، بعد صراع مع المرض، داخل المستشفى الدولي بالمنصورة.

سبب وفاة الشاعر بخيت بيومي

وكان «بخيت» تعرض لأزمة صحية صباح أمس، دخل على إثرها المستشفى إلا أنه لم يكمل ساعات بداخلها، ولفظ أنفاسه الأخيرة؛ ليرحل عن عالمنا تاركًا إرثًا كبيرًا من أعماله الخالدة.

سيرة ومسيرة الشاعر بخيت بيومي

بخيت بيومي من مواليد 18 يونيو 1942 بمحافظة الدقهلية مركز شربين، وقد حفظ القرآن الكريم منذ صغره حيث حصل على الثانوية اﻷزهرية، في عام 1960 من المنصورة.

وبدأ «بخيت» حياته مدرسًا في إحدى المدارس الخاصة، ثمّ خطاطًا واتجه لكتابة اﻷغاني، كما كتب الفوازير لمدة 17 عامًا متواصلة، والتي كانت بطلتها وقتها الفنانة نيللي، كما كتب فوازير عن المشاهير والأنبياء والرسل.