وفاة الشاعر الغنائي بخيت بيومي بالمنصورة.. صاحب الألف فزورة وموال

توفى منذ قليل، الشاعر الغنائي بخيت بيومي، الشهير بـ«صاحب الألف فزورة والألف موال» عن عمر يناهز 82 عامًا بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعد رحلة طويلة من تأليف الأغاني لكبار المطربين، وتترات المسلسلات.

وفاة الشاعر الكبير بخيت بيومي

وقال حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية بالدقهلية، في تصريح لـ «الوطن» إنّ الشاعر الكبير بخيب بيومي، أصيب بوعكة صحية اليوم، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأضاف «نصر»، أنه جارٍ تحديد مكانه وموعد جنازة الشاعر الراحل، بالتنسيق مع أسرته وأصدقائه، الذين كان يعتبرهم عائلته، كونه كان قد عاش حياته بمفرده ولم يتزوج، وكان يعتبر أصدقائه هم عائلته.

ومن أشهر أعمال الشاعر الراحل كتابة أغاني فوازير نيللي، وفوازير عن الأنبياء والرسل، بالإضافة إلى مواويله عن التوعية والإرشاد، ومنها التوعية عن فيروس كورونا، والتي كانت تذاع في الإذاعة المصرية.

السيرة الذاتية للشاعر بخيت بيومي

وولد الشاعر الغنائي بخيت بيومي في 18 يونيو عام 1942 بمحافظة الدقهلية، في قرية كفر الحطبة مركز شربين، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية في عام 1960 من المنصورة، وبدأ حياته مدرسًا للخط، ثم اتجه إلى تأليف الأغاني والفوازير والمواويل، واتجه مؤخرًا إلى كتابة أعماله في كتب أطلق عليها «الموسوعة».