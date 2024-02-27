الاحتلال الإسرائيلي يعلن الموافقة على محادثات باريس.. هدنة 6 أسابيع

أعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، أنّه خلال المحادثات الأخيرة في باريس توصل الاحتلال الإسرائيلي، إلى جزء من إطار اتفاق المحتجزين، وهو إطلاق سراح حوالي 400 سجين فلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي يوافق على هدنة 6 أسابيع

يقول التقرير، إن الاحتلال الإسرائيلي وافق أيضًا على العودة التدريجية للفلسطينيين النازحين إلى شمال غزة، ودخول المزيد من المساعدات والملاجئ المؤقتة إلى القطاع، بما في ذلك الآلات والمعدات الثقيلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي اقترح نقل قواتها من الأجزاء المزدحمة في غزة، ووقف رحلات الاستطلاع لمدة 8 ساعات في اليوم كجزء من هدنة تستمر 6 أسابيع مصاحبة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

جيش الاحتلال يعثر على نفق يربط بين شمال وجنوب غزة

وعلى جانب آخر، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بالعثور على شبكة أنفاق رئيسية تمتد على مسافة 10 كيلومترات، تربط بين شمال وجنوب قطاع غزة.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا يحتوي على معلومات حول الشبكة الطويلة من الأنفاق، التي تربط بين شمال وجنوب قطاع غزة، حيث تم العثور على منظومة أنفاق تمتد تحت الأرض لمسافة تقدر بحوالي 10 كيلومترات، وزُعم أن الشبكة تمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ قوات الفرقة 162 اكتشفت منظومة أنفاق تحت الأرض، تربط شمال قطاع غزة بجنوبه، إذ نجحت في السيطرة على مسار الأنفاق وتدمير أجزاء واسعة منها بعد تفتيشها بدقة.

وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، تمتد منظومة الأنفاق من منطقة مخيمات المحافظة الوسطى، بالقرب من المستشفى التركي إلى المنطقة المحيطة بجامعة «الإسراء» جنوب مدينة غزة، وتمر عبر حي «الزيتون».