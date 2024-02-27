معلومات عن بخيت بيومي.. كان يتقاضى 20 جنيها عن الإعلان

غيّب الموت منذ قليل، الشاعر بخيت بيومي، بعد رحلة فنية طويلة، مليئة بالنجاحات مع كبار المطربين والفنانين.

ونستعرض خلال السطور التالية، أهم المعلومات عن بخيت بيومي:

- بخيت بيومي شاعر غنائي مصري، مواليد 18 يونيو عام 1942 بمحافظة الدقهلية.

-حفظ بخيت بيومي القرآن الكريم في سن مبكرة، وذلك بناء على وصية أمه قبل وفاتها، وهو في سن الخامسة.

- بدأ في كتابه الإعلانات، وصرح في لقاء تلفزيوني أنه كان يتقاضى 20 جنيهًا على كتابه الإعلان الواحد.

- كتب الفوازير لمدة 17 عامًا متواصلة للفنانة نيللي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقتها.

- كتب فوازير عن المشاهير، مثل القصيدة التي كتبها داخل هذه الفوازير في المنديل، الذي كانت تمسكه سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وفاة بخيت بيومي

ورحل عن عالمنا، منذ قليل، الشاعر بخيت بيومي، في أحد مستشفيات المنصورة، حيث تعرض لأزمة صحية، صباح أمس، وتمّ نقله سريعًا إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.