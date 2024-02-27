نداء شرارة تحتفل بتحقيق أغنية «ومعاك» 20 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفلت المطربة نداء شرارة مع جمهورها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنية «ومعاك» 20 مليون مشاهده علة موقع «يوتيوب».

نداء شرارة تغني «ومعاك»

وشاركت «نداء» جمهورها فيديو لها وهي تغني الأغنية في إحدى المناسبات، معلقه: «ومعاك 20 مليون مشاهده شكرًا».

أغنية ومعاك لنداء شرارة

وطرحت نداء شرارة ـغنية ومعاك، في سبتمبر الماضي، وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا وتصدرت محركات البحث على «جوجل».

أغنية «ومعاك» كلمات أحمد العزب، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع هشام البنا.

وتقول كلمات الأغنية: «ومعاك دي الدنيا رايقة وضحكالي، ويا رزق جالي وأجمل غالي، نورت دنيتي بيك، نورت دنيتي بيك، ولولاك ولا كان في حاجة تجبر خاطري، خليك قصادي علشان خاطري، خليني جمب عينيك، خليني جمبك عينيك».