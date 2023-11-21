نداء شرارة في اليوم العالمي للطفل: أين أطفال غزة؟

عبرت الفنانة نداء شرارة عن تضامنها مع أطفال غزة، الذين استشهد منهم آلاف في الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على القطاع.

ونشرت نداء شرارة مجموعة صور لأطفال غزة، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «في يوم الطفل العالمي أين أطفال غزة من كل ما ذُكر؟ أين هم من العالم؟ ولا أطفال العالم غير يعني؟ أقل شيء علمونا إياه أطفال غزة هذه الأزمة؟ الخجل.. على قد ما احنا خجلانين أمامهم».

نداء شرارة تتصدر «التريند»

وتصدرت نداء شرارة، مؤخرا التريند، بعد طرح أغنيتها الجديدة «ومعاك»، التي وصلت نسبة مشاهدتها إلى نحو نصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا، جيتار مصطفى نصر، بيز جيتار سيكا.

كما طرحت مؤخرا، أغنية ست البنات حنة العروس، وهي من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار.