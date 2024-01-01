«كدابين» أغنية جديدة لـ نداء شرارة بتوقيع مصطفى السويفي

تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة في أغنية جديدة تحمل اسم «كدابين»، مع المنتج مصطفى السويفي، إذ تواجدت في مصر مؤخرا وسجلتها في أحد ستوديوهات الجيزة، وتحمل عددا من المفاجآت وتنتمى إلى أغاني الدراما.

أغنية كدابين تقدمها نداء شرارة باللهجة المصرية، وهي من كلمات مصطفى شكري، وألحان وتوزيع خليل وشندي.

آخر أعمال نداء شرارة

وطرحت المطربة الأردنية نداء شرارة مؤخرًا، أغنية بعنوان أنت فرحة، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

وقبل أغنية أنت فرحة، طرحت شرارة أغنية «قالهالي»، وهي التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية «حبيتك بالتلاتة» التي تخطت الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.