نداء شرارة تحيي حفلا غنائيا بمهرجان جرش بالأردن اليوم

يواصل مهرجان جرش الموسيقي الدولي المقام في المملكة الأردنية الهاشمية، فعالياته التي كانت قد انطلقت منذ عدة أيام وشهد كثيرا من الأنشطة الفنية والثقافية.

نداء شرارة تحيي حفلا بمهرجان جرش

تستعد الفنانة نداء شرارة مساء اليوم الاثنين؛ لإحياء واحدة من الحفلات الغنائية المقررة ضمن فعاليات مهرجان جرش الموسيقي الدولي وستقدم خلاله عددا من الأغاني المميزة الخاصة به.

يذكر أن مهرجان جرش يشهد عددا كبيرا من الحفلات الغنائية منها حفل غنائي لمروة ناجي وكذلك هاني شاكر وأيضا فرقة وسط البلد وعدد آخر من الحفلات المقرر إقامتها الأيام المقبلة.

كلمات أغنية «جايين نباركلك»

وكانت قد طرحت الفنانة نداء شرارة مؤخرا أغنية بعنوان «جايين نباركلك»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي كتبت كلماتها بنفسها وهي من ألحان فلكلور وتوزيع رافي وتقول كلمات الأغينة:

يا عريس جايين نباركلك

يا عريس يا عيني يا ليلي

مبروك ليك أنت وعروستك

يا عريس يا ليلي يا عيني

يا ابن الأصول يا سكرة

حسنك منين يا ترى

واخدت شمعه منورة