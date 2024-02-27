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ضربة موجعة.. ذخائر وأسلحة الاحتلال الإسرائيلي في أيدي الفصائل الفلسطينية (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
07:01 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

نشرت الفصائل الفلسطينية مساء أمس، عدة صور لمعدات عسكرية ومقتنيات شخصية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، جرى اغتنامها خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة، جنوب حي الزيتون، في مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وظهر في الفيديو، أحد عناصر الفصائل الفلسطينية، وهو يستعرض الأسلحة والذخائر التي استولى عليها من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأثار الفيديو غضب الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة لظهور قدرة الفصائل الفلسطينية على الرد، بالرغم من كل محاولات تدميرها.

580 قتيلا في  صفوف الاحتلال الإسرائيلي

دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، فيما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف جنوب القطاع، وتتواصل الاشتباكات على عدة جبهات، وسط أوضاع إنسانية كارثية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الاحتلال الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع، إلى 29782 شهيدًا و70043 جريحًا منذ بدء الحرب.

وبلغ عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر الماضي إلى 580 قتيلًا.

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