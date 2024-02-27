«مصر أكتوبر» ينظم صالونا لتمكين الشباب والمشاركة السياسية بحضور «التنسيقية»

نظم حزب مصر أكتوبر، اليوم، صالونا سياسيا تحت عنوان «تمكين الشباب والمشاركة السياسية»، برعاية الدكتورة جيهان مديح، وبحضور وفد من أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تمام الساعة السادسة بالمقر الرئيسي للحزب.

ويشارك ضمن وفد التنسيقية النائبة سهى سعيد أمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإبرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضحت رئيس الحزب، أن الصالون السياسي يعتبر الصالون الأول الذي يجمع بين الحزب وبين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال العام 2024، منوهة بأنه عند الحديث عن مشاركة الشباب وتوعيتهم السياسية فتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير دليل لذلك باعتبارها من أهم التجارب المصرية لتمكين الشباب، مشيرة إلى نجاحها في ضم عدد كبير من الأيدولوجيات على طاولة واحدة.

التمكين السياسي للشباب

وأضافت: «يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيته سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة»، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب، والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

توسيع المشاركة السياسية للشباب

وأكدت أن التمكين السياسي للشباب وتوسيع مشاركتهم السياسية من أهم مراحل التمكين التي وصل لها الشباب فى الجمهورية الجديدة، وبرعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ دعوته لإقامة المؤتمر الوطني الأول للشباب، موضحة أن الشباب على مدار العشر سنوات الماضية، حظوا باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية لم يشهدوه من قبل، وجرى تأهيلهم وتمكينهم في عدد كبير من المناصب القيادية.