«مصر أكتوبر» ينظم صالونا سياسيا حول تمكين الشباب والمشاركة السياسية

ينظم حزب مصر أكتوبر، الثلاثاء المقبل، صالونًا سياسيًا تحت عنوان «تمكين الشباب والمشاركة السياسية»، ذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير 2024، في تمام الساعة السادسة بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس، تحت رعاية الدكتورة جيهان مديح.

صالون حزب مصر أكتوبر

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، إنّ الصالون يأتي إيمانًا بأهمية تمكين الشباب وتوعيته سياسيًا، والذي أصبح محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، منوهة إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب، والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

التمكين السياسي للشباب

وأكّدت «مديح»، أنّ التمكين السياسي للشباب، وتوسيع مشاركتهم السياسية من أهم مراحل التمكين، التي وصل لها الشباب في الجمهورية الجديدة، وبرعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ دعوة سيادته لإقامة المؤتمر الوطني الأول للشباب.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ الشباب على مدار العشر سنوات الماضية، حظوا باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم تأهيلهم وتمكينهم في عدد كبير من المناصب القيادية.