دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان: اللهم إني اسألك الخير كله

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان من الأدعية التي ورد لها أكثر من صياغة، إذ يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والاجتهاد في العبادة، من أجل الفوز بثواب هذا الشهر المبارك.

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان

وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في سياق دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان، كما أنه في حالة الدعاء يفضل أن يقول العبد ما يخطر في باله ويحادث ربه بما يرغب، ومن الأدعية المستحبة التي وردت ما يلي:

- اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

- اللهم إنّي أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان المستحب

- إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

- اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

ويستحب الإكثار من الدعاء خلال شهر رمضان الكريم، لاسيما في وقت الصيام، وتحديدا الوقت الذي يقرب آذان المغرب، فهي واحدة من الساعات المستحب خلالها الدعاء.