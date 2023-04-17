تعرف على دعاء ليلة 27 رمضان.. اللهم اجعل لي نصيبا مما قسمت

يحرص العديد من المسلمين على ترديد دعاء ليلة 27 رمضان، وذلك حرصا منهم على اغتنام فضلها، خصوصا أنها تأتي ضمن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وفي هذه الليالين يحرص المسلم على الاجتهاد في العبادة نظرا لكون هذه الليالي من خير ليالي العام، يأتي ضمنهم ليلة القدر، والتي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أنها ليلة خير من ألف شهر، وفئة واسعة من المسلمين دوما ما تكون حريصة على اغتنام فضلها.

دعاء ليلة 27 رمضان

وهناك العديد من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء ليلة 27 رمضان، ومنها ما ورد في السنة النبوية، ولكن لابد من الإشارة إلى عدم وجود دعاء ليلة 27 رمضان محدد، بل في هذه الليلة يمكن للمرء أن يدعو بأي دعاء يحبه وقرب لقلبه، فعلى المرء أن يدعوا الله سبحانه وتعالى بما يشتهي من خير الدنيا والآخرة، وهو على يقين بأن الله عز وجل قادر على كل شيء وعلى تحقيق مبتغاه، ويمكن للعبد أن يدعو لنفسه وولده وأهله وأحباءه.

ومن أبرز الأدعية التي يرددها العديد من المسلمين ضمن دعاء ليلة 27 رمضان، هو الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يبلغ العباد ليلة القدر، فيقولوا: «اللهم بلغنا ليلة القدر» وذلك لأن ليلة 27 رمضان هي من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، ويأتي ضمن هذه الليالي ليلة القدر وهي من خير ليالي العام، يسعى الكثير من المسلمين إلى اغتنام فضلها.

دعاء ليلة 27 رمضان عن النبي

وورد في السنة النبوية عدد من الأدعية التي يمكن أن يستعين بها المسلم ضمن دعاء ليلة 27 رمضان، منها:

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).

- عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ) رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

دعاء ليلة 27 رمضان الشائع

وبالحديث عن دعاء ليلة 27 رمضان، لا بد من الإشارة إلى أن الدعاء الشائع الذي يحرص عليه المسلمين في هذه الليلة هو: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا»، وذلك لأن هذا الدعاء قد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.