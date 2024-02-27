بعد انخفاضه بالسوق الموازية.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-2-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، ويأتي ذلك عقب الانخفاض الكبير الذي شهده سعر الدولار بالسوق الموازية بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، حيث يسجل الدولار الآن 48 جنيهًا بالسوق الموازية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية حول أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ببنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ببنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

في حين سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.85 جنيه.