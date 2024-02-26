توقعات تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية حتى مايو تضعف الدولار

انخفض مؤشر الدولار عالميًا بشكل طفيف إلى نحو 103.8 نقطة اليوم الاثنين، ردًا على بيانات الإسكان الضعيفة، وجاءت مبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير أقل من توقعات السوق عند 0.66 مليون مقارنة بالتوقعات عند 0.68 مليون.

وتشير الأسعار الحالية إلى توقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، وقد لوحظت أعلى احتمالية لخفض سعر الفائدة في يونيو، مع احتمال يبلغ نحو 53%.

وقد ساعد إحجام بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ تخفيضات سابقة لأوانها في أسعار الفائدة على الحد من الاتجاه الهبوطي، وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون التقارير الرئيسية القادمة، بما في ذلك نفقات الاستهلاك الأساسي والشخصي ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي، للحصول على صورة أوضح للاقتصاد.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.1865 أو 0.18% إلى 103.7775 نقطة يوم الاثنين 26 فبراير من 103.9640 نقطة في جلسة التداول السابقة.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.64 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 106.41 نقطة خلال 12 شهرًا.