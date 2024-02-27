نشأت الديهي: كل من خزن الدولار يخسر يوميا.. وترقبوا بشرى في أسعار الحديد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في سعر الدولار، الذي تراجع من 70 إلى 40 جنيهًا، مشيرًا إلى أنّ الكثير من المواطنين خزنوا الدولار طمعًا في وصوله إلى 100 جنيه، لكنهم أخطأوا في حق المجتمع وسيخسرون يوميًا.

انخفاض أسعار الذهب

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أنّ بعض الأشخاص اشتروا الذهب بـ4 آلاف جنيه، طمعًا في وصوله لـ5 آلاف جنيه: «الناس اللي ضربت على سعر الذهب والدولار الآن تبكي».

ولفت إلى أن المضاربة على الدولار والذهب خلال الفترة السابقة كانت عبارة عن لعبة قذرة، ولم يكن المضارب يستهدف إلا تحقيق المزيد من الخراب: «اللي تربح من المضاربة على الدولار فلوسه حرام، والدولار والذهب سيشهدان انخفاضًا يوميًا الفترة المقبلة».

تراجع أسعار الحديد

من ناحية أخرى نشأت الديهي، إن سعر الحديد وصل لـ63 ألف جنيه للطن، وبعد انخفاض الدولار وصل لـ48 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد انخفاضًا في الأسعار مجددًا: «ترقبوا انخفاضات أخرى في الحديد، ليصل لما يقرب من 40 ألف جنيه».

واختتم بالإشارة إلى أن صناعة الحديد والصلب في مصر، عبارة عن قصة نجاح، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 7.9 مليون طن حديد، و4.2 مليون طن بيلت.