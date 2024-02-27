بعد تراجع «الأخضر» بالسوق الموازية.. سعر الدولار الآن في البنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد كبير من البنوك، استقرارًا ملحوظًا، خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية.

وسجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي، وترصد «الوطن»، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.