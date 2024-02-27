بعد تراجع الدولار.. متى تنتهي الأوفر برايس وتنخفض أسعار السيارات؟

بعد التراجعات الكبيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، يهتم العديد من المواطنين، بمعرفة موعد تراجع أسعار السيارات، وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس الخاص بها، بعد إعلان الحكومة عن توقيع مشروع طوير رأس الحكمة.

وقال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تستورد سيارات، بجانب قطع الغيار الخاصة بها بحوالي 4 مليارات دولار تقريبًا في العام الواحد، مما يزيد من الفاتورة الاسترادية للدولة المصرية، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف، ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السيارات، وغيرها من المنتجات الأخرى.

تراجع أسعار السيارات في مصر

وأوضح «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار السيارات بشكل تدريجي، مع استقرار أسعار الصرف.

وبيّن أن أسعار السيارات كان يتم تسعيرها فيما مضي من التجار، وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية، بما يختلف عن السعر المعلن في البنوك المصرية، وبالتالي كان يلجأ التجار لما يسمي بالأوفر برايس.

موعد تراجع أسعار السيارات

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ينعكس تأثيره على أسعار جميع المنتجات، كما أن السيارات تحتاج مدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين؛ ليشعر المواطن بتراجع ملموس في أسعارها.