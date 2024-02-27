توقيع الكشف الطبي على 119 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي في جميع التخصصات، وتم الكشف على 119 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية الصحية، ليصل عدد المرضى المستفيدين من القوافل الطبية خلال شهر فبراير إلى 449 مريضًا.

توقيع الكشف الطبي على 119 مريضًا

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ تنظيم القافلة استهدف قرى مركزي كفر الشيخ والحامول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت «جلالة»، إلى أنّ القرى التي استفادت من القافلة الطبية المجانية هي قرى «كفر المنشي، وعزبة الوقف، وأريمون، والشرقية، وإسحاقة، وعزبة الكوم، والأخماس، ولين، والدوار، والسرو، والعزبة البيضا» بمركز كفر الشيخ، وقرى «الحندقوقة، وأم الشعور، وكوم شيخ العرب، وعزبة سعد»، بمركز الحامول.

نقل المرضى ذهابًا وإيابًا مجانًا

وأوضح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّ جمعية الأورمان قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية للمرضى بالمجان بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتحملت الجمعية نقل المرضى ذهابًا وإيابًا.