دعاء اليوم العاشر من رمضان 2024.. اللهم إني أسألك عزائم مغفرتك

يداوم المسلمون الصائمون على الإكثار من العبادات طوال شهر رمضان المبارك، من بينها الدعاء، أملًا في تحقيق ما يأملوه ويرجوه من الله، خاصة أن الدعاء من العبادات المستحبة طوال الشهر الكريم، من بينها دعاء اليوم العاشر من رمضان 2024.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2024

ولا توجد صيغة ثابتة لدعاء اليوم العاشر من رمضان، إلا أنّه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل وبما يراه مناسبًا له، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، وفق ما ذكره الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يمكن للعبد ترديد دعاء اليوم العاشر من رمضان بأي صيغة تناسبه.

أدعية مستحبة في عاشر يوم رمضان 2024

ويردد البعض في دعاء اليوم العاشر من رمضان التالي:

- اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

- اللهم إنّي أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر وضلع الدين وغلبة الرجال.

- اللهم إنّي أسألك عزائم مغفرتك، وموجبات رحمتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

صيغة دعاء اليوم العاشر من رمضان مستجاب

ويقول البعض في دعاء اليوم العاشر من رمضان التالي:

- اَللّهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْني فيهِ رَبي مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

- اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لي مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ.

أعمال مستحبة عاشر يوم رمضان 2024

ومن الأعمال المستحبة في عاشر يوم رمضان 2024 كغيرها من أيام الشهر الكريم، وهى الإكثار من الدعاء في مختلف أوقات اليوم، وكذلك أداء الصوات والفروض في مواقيتها بجانب السنن، والحرص على الخروج من هذا اليوم بأكبر حصيلة من الأعمال الصالحة.