«التعليم» تصدر تعليمات مهمة لطلاب الدبلومات بشأن منهجية الجدارات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن تطبيق لائحة التقييم والتحقق المعدلة لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية بمدارس التعليم الفني «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

تعليمات تطبيق لائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني

وجاءت تعليمات وزارة التربية والتعليم، كما يلي.

- يخضع الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له، وما يستحدث من قرارات بشأن معاملة الطلاب المنتظمين وعلاقاتهم بالمدرسة من ناحية «القبول - الانتظام - نسب حضور التحريري والعملي - إعادة القيد».

- يحق للطلاب المدمجون طبقا للقرار الوزاري رقم 229 التقدم للمدارس الثانوية الفنية في البرامج المخصصة لهم طبقا للنوعية الملحقين عليها، على أن يتقدموا في المواعيد المحددة من بداية العام الدراسي، فضلا عن مراعاة حضور جميع وحدات البرنامج المتقدمين له.

وضع الطالب المتغيب عن التقييم دون عذر

- لا يحق للطالب المتغيب عن التقييم دون عذر في أكثر من وحدتين دخول الدور الثاني في ذات العام، ويعتبر راسبا ويتقدم في العام التالي مباشرة في الوحدات التي لم يجتازها فقط، وحال تطوير البرنامج بإضافة أو حذف وحدات لا يؤثر ذلك على حالة الطالب الراسب.

- يحق للطالب دخول برنامج علاجي عقب انتهاء الفصل الدراسي الأول أو الثاني في أي عدد من الوحدات، شرط حضوره أحد التقييمات في كل وحدة من الوحدات التي يتقدم فيها البرنامج العلاجي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للبرنامج العلاجي لكل وحدة.

- لا يحق للطالب التقدم للفرصة الثالثة بالفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني إلا بعد سداد رسوم البرنامج العلاجي وحضوره، بما لا يقل عن 140 ساعة من عدد ساعات البرنامج العلاجي، ولا يتم إجراء البرنامج العلاجي إلا في الوحدات الخاصة بالجدارات الفنية فقط.

البرنامج العلاجي بالدور الثاني

- البرنامج العلاجي بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا ولا يحق التقدم له إلا بعد سداد الرسوم المقررة له.

- يتم إيداع الرسوم المقررة للبرامج العلاجية بعد تحصيلها من الطلاب بالحساب الموحد للمدرسة بالإدارة التعليمية بمعرفة سكرتير كل مدرسة.

- لا يحق للطالب التقدم للتقييم النهائي في نهاية الصف الثالث إلا بعد اجتيازه جميع وحدات البرنامج خلال السنوات الثلاث، باعتبار أن البرنامج وحدة واحدة لا يتجزأ.

- الطالب الذي له حق دخول الدور الثاني بالصف الثالث في بعض وحدات الجدارات الفنية التي لم يجتازها بالدور الأول، حيث يتقدم للتقييم النهائي بالدور الثاني شريطة اجتيازه لتلك الوحدات على أن يتقدم لامتحان الجدارات الأساسية بالدور الأول.

- يحق للطالب الراسب عامين متتالين بصفوف النقل بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية التقدم من الخارج على نظام العمال على أقرب «شعبة، قسم، تخصص» للبرنامج الذي كان مقيدا عليه وذلك بعد استطلاع رأي التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» تنفيذا لنص البند الخامس من الكتاب الدوري بشأن تحويل الطلاب بين مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة.

- يحق للطالبات المتزوجات بصفوف النقل والدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية للطبقة المنهجية الجدارات المهنية التقدم على نظام العمال في ذات العام مع استثنائهن من شرط مرور عام دراسي كامل طبقا لمواد قانون الإدارة العامة رقم 1405 الصادر في 2010 بهذا الشأن، ليكون نظام العمال لأقرب «شعبة، قسم، تخصص» للبرنامج اللاتي يقيدن عليه، وذلك بعد استطلاع رأي التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي».

- يحق لكل طالب التقدم بتظلم لإدارة المدرسة ضد قرارات التقييم لتبت فيه، ويتم توثيق إجراءات التظلمات وإبلاغ جميع العاملين المختصين والطلاب بها.