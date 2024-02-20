ناقد فني: «المتحدة» أنتجت مسلسلات الـ15 حلقة لإشراك أكبر عدد من الممثلين

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إنّ الموسم الرمضاني الدرامي هذا العام، سيكون قويًا للغاية، إذ يضم مجموعة كبيرة من الفنانين مثل يحيى الفخراني وكريم عبدالعزيز، تجمعهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أنّ «عتبات البهجة» واحد من أكثر المسلسلات المنتظرة بين الجمهور، ويرجع لذلك لتاريخ الفنان يحيى الفخراني الطويل في مجال الدراما، إلى جانب نجاحه الكبير مع المخرج مجدي أبو عميرة من قبل.

عودة فنانين إلى الشاشات بعد غياب سنوات

وأضاف «الكشوطي» خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ إنتاج مسلسلات 15 حلقة، نهج جديد اتبعته الشركة المتحدة، بهدف فتح مجال أكبر وأوسع لفنانين أكثر يشاركون في الأعمال الدرامية الرمضانية، مشيرًا إلى أنّ «سيمون» ستعود إلى الدراما مرة أخرى في مسلسل «صيد العقارب»، وهي تمتلك مهارات كبيرة أكثر من الغناء، لكنه تمنى عودتها للغناء كون الجمهور ما زال مرتبطًا بأغانيها وحفلاتها.

وتابع، أنّ الفنانة سيمون ستجسد هذا الموسم شخصية الزوجة الثانية، وهي دائمًا تحرص على تنويع الأدوار التي تؤديها وتتحدى نفسها كي تخرج بصورة متألقة مثل المعتاد، معربًا عن سعادته بعودة الفنانة نشوى مصطفى في مسلسل «إمبراطورية ميم» بشخصية شقيقة الفنان خالد النبوي، إذ اتجهت لمجال تقديم البرامج بصورة أكبر خلال السنوات الماضية، لكنها تمتلك قدرات عالية في التمثيل.

أعمال «المتحدة» خلال الموسم الرمضاني الحالي

وأضاف الناقد الفني، أنّ الشركة المتحدة تقدم هذا العام نحو 19 عملًا دراميًا خلال الموسم الرمضاني المقبل، منها 9 أعمال 30 حلقة، و10 أخرى 15 حلقة، بينها «إمبراطورية ميم»، و«بابا جيه»، وعتبات البهجة»، مستطردًا أنّ «المتحدة» اتبعت نهج الـ15 حلقة من أجل توزيع الأدوار بصورة عادلة على الممثلين الموجودين، أي فتح مجالات أكبر للعمل، موضحا: «بدل ما نختصر الكاست الواحد في 30 حلقة، يبقى نخليه فريقين في أعمال أصغر».