حالة واحدة تؤدي إلى قطع معاش «كرامة» عن ذوي الهمم.. «خلي بالك»

كشف حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن حالة واحدة تؤدي إلى قطع معاش ذوي الهمم، الخاضعين لبرنامج «تكافل وكرامة»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال أمين إن ذوي الإعاقة ينقطع عنهم المعاش في حالة حصول المواطن على سيارة بكارت الخدمات المتكاملة، وفي هذه الحالة تسقط من على المواطن شروط استحقاق المعاش.

وأشار إلى أن الحصول على سيارة معفاة من الجمارك تؤدي إلى إسقاط معاش تكافل وكرامة، إذ اشترطت وزارة التضامن التضامن عدم امتلاك الشخص لسيارة حال صرف المعاش.

شروط الحصول على معاش ذوي الهمم

وأوضح المستشار الإعلامي لـ«القومي للإعاقة»، أن هناك شروطا لحصول الأشخاص على معاش ذوي الهمم، تتلخص في الآتي:

1 – ألا يزيد سن الطفل عن 18 سنة.

2 – أن يكون لدية إعاقة حركية تعيقه عن أداء العمل والعجز عن الحركة.

3 – للمعاق المتزوج ألا يكون لدية أبناء تدرس في مدارس خاصة.

4 – عدم امتلاك المتقدم لأي حيازات أو سيارات.

5 – ألا يكون المتقدم ممتلكًا لتحويلات نقدية من الخارج.

6 – ألا يكون المتقدم له معاش تأميني.

7 – ألا يكون حصل على معاشات سابقة من التضامن الاجتماعي.

8 – يجب تقديم الأوراق السابقة إلى الوحدة الاجتماعية التابع ليها محل سكن المتقدم.