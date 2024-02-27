غلق 34 منشأة طبية تعمل دون ترخيص في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة سيدي سالم، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط غير المرخص منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

المرور على 19 منشأة طبية مرخصة

وأسفرت الحملة عن التأكد من حصول 19 منشأة طبية على الترخيص، كما جرى ضبط 34 منشأة أخرى تعمل بدون ترخيص، وتم استصدار قرارات غلق للمنشآت الطبية المخالفة والتي لم يتم ترخيصها.

مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة

وأوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، على مواصلة الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بشكل دوري لضمان سلامة وصحة المواطنين.