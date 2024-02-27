سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك خلال تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث أعلنته منصات البنوك عبر الإنترنت، حسب جدول أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصرية بنحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.