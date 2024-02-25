سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأحد 25-2-2024

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنوك، وترصد «الوطن» سعر صرف الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك، وفق آخر تحديث أعلنته منصات البنوك عبر الإنترنت حسب جدول أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك الأهلي المصرية بنحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك القاهرة بحوالي 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك مصر بنحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.