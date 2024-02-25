رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأحد 25-2-2024

كتب:

أميرة سعد
11:41 ص | الأحد 25 فبراير 2024
سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنوك، وترصد «الوطن» سعر صرف الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك، وفق آخر تحديث أعلنته منصات البنوك عبر الإنترنت حسب جدول أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك الأهلي المصرية بنحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك القاهرة بحوالي 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك مصر بنحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 13-2-2024
بقلم أميرة سعد