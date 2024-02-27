تحذير من «التعليم» للطلاب المتخلفين عن تسليم استمارة الثانوية العامة 2024

طالبت المديريات التعليمية، طلاب الصف الثالث الثانوي بسرعة تسليم الاستمارة الإلكترونية والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة المقرر عقدها 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع و22 للمواد الأساسية.

استمارة الثانوية العامة 2024

ووجّهت المديريات، الطلاب الذين لم يسلموا الاستمارة الإلكترونية والأوراق المطلوبة، بسرعة تسليم استمارة الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى أنّ آخر موعد للتسليم يوم الخميس 29 فبراير الجاري، ومن يتخلف عن موعد تسليم استمارة الثانوية العامة في الموعد المحدد يتم فصله ويحول منازل.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قرر عدم إلزام طلاب الثانوية العامة 2024 بتسليم شهادة ميلاد حديثة أو مائية، بل تقرر الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات، حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة في ملف الطالب بالمدرسة، لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة، مطالبا بتنبيه المرشد التعليمي في المدرسة باتباع تعليمات وزير التربية والتعليم.