ما حكم من أفطر في رمضان بعذر ولم يقضه؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول ما حكم من أفطر في رمضان بعذر ولم يقض، إذ يتعرض البعض إلى هذا الأمر وقد ينسى منهم من يقضى أيام إفطاره، وهو ما توضح دار الإفتاء حكمه تيسيرًا على المواطنين.

ما حكم من أفطر في رمضان بعذر ولم يقضه

وقال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في إجابته على ما حكم من أفطر في رمضان بعذر ولم يقضه، إنَّه في هذه الحالة إما أن يكون قادرًا على الصيام بعد شهر رمضان، وإما أن يكون غير قادر على الصيام بعد الشهر الكريم.

تعرف على حكم من أفطر في رمضان بعذر ولم يقضه

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر لقاء تليفزيوني على قناة الناس، عن ما حكم من أفطر في رمضان بعذر ولم يقض، أنَّه من قادر على الصيام بعد رمضان عليه أنه يصوم ويعوض عن كل يوم بيوم.

واستكمل أمين الفتوى في حديثه عن ما حكم من أفطر في رمضان بعذر ولم يقض، أنه من كان غير قادرًا على الصيام، من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا المسكين يأكل وجبتين من أوسط ما يأكل.