تردد قناة سي بي سي دراما 2024.. استمتع بقائمة من أفضل المسلسلات في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تُطل علينا قناة سي بي سي دراما بباقة مميزة من المسلسلات المتنوعة التي تُلبي جميع الأذواق، من بطولة كبار النجوم وشباب السينما والدراما، ويسعى البعض لمعرفة تردد قناة سي بي سي دراما 2024 للاطلاع على الخريطة الدرامية في الشهر المبارك.

تردد قناة سي بي سي دراما 2024

وفيما يلي تردد قناة سي بي سي دراما 2024:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11488

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الجودة: HD

تردد قناة سي بي سي

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11785

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الجودة: HD

مسلسلات تعرض على قناة سي بي سي دراما 2024

ومن المقرر عرض 5 أعمال درامية متنوعة تضم مجموعة كبيرة من كبار النجوم وشباب السينما والدراما وهي كما يلي:

- مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر ومجدي بدر وميار الغيطي.

- مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبدالمنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان.

- مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز وروجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وصلاح عبدالله.

- مسلسل مسار إجباري سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وبطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين وبسمة، وجوري بكر، ومي الغيطي.

- مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز.