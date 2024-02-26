قناة الحياة تعرض 5 مسلسلات في رمضان 2024 .. أبرزها المعلم

أعلنت قناة الحياة عن خريطتها الجديدة، لشهر رمضان 2024، حيث تنافس بعدد من المسلسلات المهمة منها الأعمال الـ30 حلقة، وأخرى 15 حلقة فقط، حيث تنافس القناة هذا العام بعدد من الأعمال الهامة المتنوعة بين الشعبي ودراما الشباب، وعمل يدعم القضية الفلسطينية .

- مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، على قناة الحياة، سهر الصايغ، هاجر أحمد، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

- مسلسل صدفة

يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة، والتي تظهر بشكل مميز مع كبار النجوم، منها ميار الغيطي، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، فراس سعيد، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

- مسلسل مسار إجباري

وجبة درامية شبابية مختلفة مع النجوم الشابة عصام عمر وأحمد داش، وباقة من ألمع النجوم، حيث يعرض مسلسل مسار إجباري في رمضان على شبكة تليفزيون الحياة.

- مسلسل مليحة

العمل الذي ينتظره الملايين بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، ويعرض مسلسل مليحة من بطولة دياب، على شاشة الحياة في شهر رمضان، والعمل بطولة ميرفت أمين، علي الطيب، ماجدة زكي، أمير المصري، الفلسطينية سيرين خاس، حنان سليمان، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.