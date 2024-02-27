ضبط مخدرات بـ4 ملايين جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من نطاق دائرتي قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

- عاطل بحوزته كمية لمخدر الحشيش، وزنت 25 كيلو جرام.

- عاطلَين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو».

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,750 مليون جنيه تقريبا.