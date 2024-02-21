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ضبط مخدرات بـ3,5 مليون جنيه بحوزة 8 أشخاص بينهم سيدة في أسيوط

كتب:

محمد بركات
01:27 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
سيارة شرطة

سيارة شرطة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن أسيوط، قيام 8 عناصر إجرامية بينهم سيدة بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتمكنت الأجهزة من استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، وكمية لمخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام، وكمية لمخدري الآيس، والشابو، وزنت 4 كيلو جرام - 2 بندقية آلية -2خزينة آلية -2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات – 4 دراجات نارية بدون لوحات معدنية – ميزان حساس).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطاتبـ3,5 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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