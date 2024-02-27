ضبط متهم بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، أنّ عاطلا له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، يدير ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.

وجرى ضبط المتهم وبحوزته «6 بنادق آلية – 8 طبنجات – 3 بنادق خرطوش، 10 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وجهاز لاسلكي»، والأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها، واتخذت الإجراءات القانونية.