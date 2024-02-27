بأقل من 20 جنيها.. توابل سحرية تحمي الجسم بشكل مذهل وتقاوم الأمراض

مع البحث الدائم عن طرق طبيعية للحفاظ على الصحة العامة، فإن العديد يجهل أن هناك توابل سحرية موجودة في كل مطبخ، يمكن أن تحمي الجسم وتقاوم الأمراض بشكل مذهل، إذ تعرف التوابل على مدار قرون، بأنها ذات خصائص علاجية متعددة.

الأبحاث الحديثة وجدت أيضا أدلة على العديد من الفوائد الصحية للتوابل، والتي رصد موقع «health line» أبرزها والتي تقاوم الأمراض بشكل مذهل، ويستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

توابل سحرية تحمي الجسم وتقاوم الأمراض بشكل مذهل

1- القرفة

تخفض القرفة من مستويات السكر في الدم ولها تأثير قوي ضد مرض السكري، وتعد من التوابل المشهورة، والتي توجد في جميع أنواع الوصفات والمخبوزات.

وتحتوي القرفة على مركب يسمى سينمالدهيد، وهو المسؤول عن الخصائص الطبية للقرفة، كما أنها تتمتع بنشاط قوي مضاد للأكسدة، وتساعد على مكافحة الالتهابات، وثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

وأظهرت الدراسات أن القرفة يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام بنسبة 10-29٪ لدى مرضى السكري، وهي كمية كبيرة، كما أن الجرعة الفعالة هي عادة 0.5- 2 ملاعق صغيرة من القرفة يوميًا، أو 1-6 جرام.

2 - الميرمية

يمكنها أن تحسن وظائف المخ والذاكرة، وبسبب خصائصها العلاجية كانت تشتهر خلال العصور الوسطى، وكانت تستخدم للمساعدة في الوقاية من الطاعون، وتشير الأبحاث الحالية إلى أن الميرمية قد تكون قادرة على تحسين وظائف المخ والذاكرة، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

وفي دراسة استمرت 4 أشهر أجريت على 42 شخصًا يعانون من مرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط، تبين أن مستخلص الميرمية يؤدي إلى تحسينات كبيرة في وظائف المخ.

أظهرت دراسات أخرى أيضًا أن الميرمية يمكن أن تحسن وظائف الذاكرة لدى الأشخاص الأصحاء، صغارًا وكبارًا.

3 - الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهي مادة ذات تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، كما يحتوي على عدة مركبات ذات خصائص طبية، والكركمين هو أحد مضادات الأكسدة القوية، مما يساعد على مكافحة الأضرار التأكسدية وتعزيز الإنزيمات المضادة للأكسدة في الجسم، حيث أن الضرر التأكسدي هو أحد الآليات الرئيسية وراء الشيخوخة والعديد من الأمراض.

وبما أن الالتهابات الطويلة الأمد والمنخفضة المستوى تلعب دورا رئيسيا في كل الأمراض المزمنة تقريبا، فليس من المستغرب أن نرى ارتباط الكركمين بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يحسن وظائف المخ، ويحارب مرض الزهايمر، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ويخفف من التهاب المفاصل.

فوائد التوابل للجسم.. لن تصدق النتيجة

4 - الزنجبيل

يعد الزنجبيل علاج الغثيان وله خصائص مضادة للالتهابات، فهو أحد التوابل الشعبية المستخدمة في عدة أشكال من الطب البديل، وأظهرت الدراسات أن جرامًا واحدًا أو أكثر من الزنجبيل يمكن أن يعالج الغثيان بنجاح، وهذا يشمل الغثيان الناجم عن غثيان الصباح والعلاج الكيميائي ودوار البحر.

ويتمتع الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تخفيف الألم.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان القولون أن 2 جرام من مستخلص الزنجبيل يوميًا يقلل من علامات التهاب القولون.

5 - الحلبة

تساعد الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتحتوي على البروتين النباتي هيدروكسي آيزوليوسين، والذي يمكن أن يحسن وظيفة هرمون الأنسولين، وأظهرت العديد من الدراسات أن جرامًا واحدًا على الأقل من مستخلص الحلبة يوميًا يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري.

6 - إكليل الجبل

يساهم إكليل الجبل في منع الحساسية واحتقان الأنف، إذ أن العنصر النشط في إكليل الجبل يسمى حمض الروزمارينيك، وقد ثبت أن هذه المادة تقمع ردود الفعل التحسسية واحتقان الأنف.

في دراسة أجريت على 29 شخصًا، تبين أن جرعات 50 و200 ملغ من حمض الروزمارينيك تعمل على تخفيف أعراض الحساسية، كما انخفض عدد الخلايا المناعية في المخاط الأنفي، مع انخفاض الاحتقان.

وتتراوح أسعار التوابل المذكورة ما بين 10 إلى 50 جنيها، ما يجعلها في متناول اليد، ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير لحماية الجسد من الأمراض.