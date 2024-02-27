جدول امتحان شهر فبراير للصف الأول الثانوي.. اعرف ترتيب المواد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان شهر فبراير للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والذي يبدأ يوم الأحد 3 مارس، مشيرة إلى إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم الخميس 29 فبراير قبل بدء الامتحانات الشهرية.

امتحانات الصف الأول الثانوي

ولفتت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى عقد الامتحان في جزء من الحصة وليس في الحصة الأولى أو الأخيرة، ويتم إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية، ويكون اختيار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.

وأضافت تعليم الجيزة: يقوم بوضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة موصفات الورقة الامتحانية علي أن يكون الامتحان في الأجزاء التي يتم تدرسها ضمن منهج شهر فبراير 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم الأحد 3 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية .

- يوم الأثنين 4 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة.

- يوم الثلاثاء 5 مارس 2024: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأربعاء 6 مارس 2024: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

- يوم الخميس 7 مارس 2024: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

- يوم الأحد 10 مارس 2024: امتحان مادة الكيمياء.