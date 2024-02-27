«التعليم» تقرر مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024، لمدة أسبوع، لمنح فرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم إلكترونيا.

600 ألف تمكنوا من تسجيل استمارة الثانوية العامة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي، تمكنوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2024 على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم منذ فتح باب التقدم 14 يناير الماضي.

وتابع المصدر، أن الطالب الذي لم يسجل باستمارة الثانوية العامة 2024 سيحرم من دخول الامتحان؛ لأن كتابة البيانات أول مراحل التقدم لاختبارات الثانوية العامة.