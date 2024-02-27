عضو بـ«النواب»: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحا في بيان له، أن جلسات اليوم ستناقش العديد من القضايا المهمة، منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تحويل توصيات الحوار الوطني إلى خطط

وأكد الخبيري، أن الحوار الوطني بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الوطن، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون له دورا جادا في تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل، حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.

تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر

وأشار إلى أن الحوار الوطني سيركز على عدد من الملفات الحيوية، والتي تشغل الشارع المصري في الوقت الحالي، موضحا أن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لاسيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة، منوها بأنه من المتوقع أن تُصدر جلسات اليوم توصيات مهمة من شأنها أن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.