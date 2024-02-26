الحوار الوطني يكشف أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم

أعلنت إدارة الحوار الوطني، أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الأول للحوار الاقتصادي.

موضوعات الحوار الوطني

وأوضحت إدارة الحوار الموضوعات كالتالي:

السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم

الرقابة على الأسواق

حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

المعوقات والتحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير

استراتيجية الدولة في توفير النقد الأجنبي

المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة

كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة

أهمية قطاع الزراعة «إنتاج حيواني، نباتي، مبيدات، الأراضي الزراعية» في الاقتصاد المصري.

أهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.

المعوقات والتحديات التي تواجه التصدير الزراعي وكيفية استغلال الطاقات.

أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة.

سبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي.

انطلاق الحوار الوطني الاقتصادي

وكانت انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من الحوار الوطني الاقتصادي اليوم، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن اليوم الأول من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات؛ الأولى «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وفقدان السيطرة على الأسواق»، أما الثانية تشمل المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة - الزراعة - السياحة»، والجلسة الثالثة تتضمن «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».