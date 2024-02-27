تغيير مواعيد العمل في المترو بمحطات الخط الثالث لفترة مؤقتة

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، تغيير مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج.

تغيير مواعيد العمل في المترو

وجاءت المواعيد الجديدة في الخط الثالث الأخضر للمترو، بغلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير، وبدايةً من يوم الخميس الموافق 29 فبراير، وحتى بداية شهر رمضان الكريم، سيجرى بدء العمل بمحطات الخط الثالث في تمام الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً وذلك لفترة مؤقتة.

ويأتي قرار تغيير المواعيد، نظرا إلى التجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.