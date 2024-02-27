وظائف الخط الثالث للمترو.. خطوات التقديم والشروط المطلوبة

أتاحت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث، التقديم على وظائف المترو في الخط الثالث، وذلك لتوظيف عدد من الأشخاص.

وظائف المترو.. الخط الثالث

التقديم على وظائف المترو في الخط الثالث يجرى إلكترونيًا، لتوظيف شباب لبيع التذاكر في المحطات القريبة للعمل بقسم خدمة العملاء، وذلك في المحطات القريبة من مناطق «جامعة الدول، بولاق الدكرور، التوفيقية، جامعة القاهرة، وادي النيل»، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.mobilitycairo.com/csjobs.

خطوات التقديم

1- كتابة الاسم بالكامل.

2- كتابة السن.

3- كتابة المؤهل الدراسي.

4- كتابة البريد الإلكتروني.

5- كتابة رقم الهاتف المحمول.

6- كتابة العنوان بالتفصيل والمحافظة.

وهناك شروط يجب أن تتوافر في المُتقدم، وهي:

1- أن لا يزيد عمر المُتقدم عن 40 عامًا.

2- إتمام التعليم فوق المتوسط.

3- يفضل أن يكون المتقدمين على الوظائف الخاصة بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة، من سكان تلك الأماكن.