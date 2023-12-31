الخط الثالث للمترو: تدريب فريق على أعلى مستوى لتشغيل 6 محطات جديدة

نشرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، عن تفاصيل تشغيل 6 محطات جديدة تجريبياً بالركاب اعتبارا من غد الاثنين 1 يناير 2024.

ودوّنت الشركة عبر صفحتها: «بدء التشغيل التجريبي بالركاب في 6 محطات جديدة بالخط الأخضر الثالث، السودان، إمبابة، البوهي، القومية، الطريق الدائري، ومحور روض الفرج وذلك ابتداءً من صباح الاثنين 1 يناير 2024 مستنينكوا تجربوا الخط الأخضر الثالث اللي بيقدم رحلة سلسة ومريحة، وبنوعدكم بتقديم خدمة ذات جودة عالية تليق بيكم في كل مرة تركبوا فيها المترو».

وأكدت الشركة أنه تم توفير فريق دُرب على أعلى مستوى لتشغيل هذه المحطة، موضحة أنها تهتم بكل التفاصيل الخاصة بمعايير الأمان لتوفير رحلات سهلة ومتميزة لجمهور الركاب، لافته إلى أن كل مجهود هدفه هو الحفاظ على رضاء العملاء.

كما نشرت الشركة فيديو آخر عن بعض أراء سكان إمبابة والمناطق المحيطة عن افتتاح المحطات الجديدة بالخط الأخضر الثالث، وأيضاً توقعاتهم عن الخدمة، والذين أشادوا بتجهيزات المحطات الجديدة.