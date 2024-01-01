تعرف على خريطة الخط الثالث للمترو بعد تشغيل 6 محطات جديدة 

استعت خريطة الخط الثالث للمترو لتشمل 29 محطة بعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب لـ 6 محطات جديدة وهي محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب بوسائل نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة.

6 محطات مترو جديدة

خريطة الخط الثالث للمترو كانت حتى أمس تشمل فقط على 23 محطة مترو فقط، بداية من عدلي منصور وحتى الكيت كات، إلى أن أعلنت وزارة النقل رسمياً بدء التشغيل التجريبي بالركاب لـ 6 محطات أخرى جديدة بداية من السودان وحتى محطة مترو محور روض الفرج، وبذلك تتسع خريطة الخط الثالث للمترو لتشمل 29 محطة بدلاً من 23 محطة.

خريطة الخط الثالث للمترو

- محطة مترو عدلي منصور

- محطة مترو الهايكستب

- محطة مترو عمر بن الخطاب

- محطة مترو قباء

- محطة مترو هشام بركات

- محطة مترو النزهة

- محطة مترو نادي الشمس

- محطة مترو ألف مسكن

- محطة مترو هليوبوليس

- محطة مترو هارون

- محطة مترو الأهرام

- محطة مترو الأهرام

- محطة مترو كلية البنات

- محطة مترو الاستاد

- محطة مترو أرض المعارض

- محطة مترو العباسية

- محطة مترو عبده باشا

- محطة مترو الجيش

- محطة مترو باب الشعرية

- محطة مترو العتبة وهي محطة تبادلية مع الخط الثاني للمترو

- محطة مترو جمال عبدالناصر وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو

- محطة مترو ماسبيرو

- محطة مترو صفاء حجازي

- محطة مترو الكيت كات

- محطة مترو السودان

- محطة مترو إمبابة

- محطة مترو البوهي

- محطة مترو القومية

- محطة مترو الطريق الدائري

- محطة مترو محور روض الفرج

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