الخط الثالث للمترو يعتذر عن استقبال المكالمات للاستفسار والشكاوى

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، تحديث الخط الساخن الخاص بالمترو، موضحة أنه يتعذر حاليا استقبال المكالمات، ويمكن لجمهور الركاب التواصل من خلال الصفحة الرسمية على «فيسبوك» أو واتس آب.

تحديث بالخط الساخن

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «عملائنا الكرام، نظرا لوجود تحديث بالخط الساخن 19549، يتعذر علينا حاليا استقبال مكالمتكم ويمكنكم التواصل معنا للشكاوى أو الاستفسارات على صفحتنا على الفيسبوك او الواتساب 01114444988 - للخط الأخضر الثالث و - 01103776770 - لقطار العاصمة.

وأضافت الشركة عبر تدوينتها: «سنعلمكم بمجرد عودة الخدمة مرة أخرى نأسف على الإزعاج ونشكركم على حسن تفهمكم»، مؤكدة أنها حريصة على التواصل المستمر مع جمهور الركاب والرد على أي استفسارات أو شكاوى.

وأشارت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» إلى تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الأخضر الثالث وهي السودان، إمبابة، البوهي، القومية، الطريق الدائري، ومحور روض الفرج، موضحة أن المحطات الجديدة تُقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة وأن هذه المحطات تخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.