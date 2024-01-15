رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الخط الثالث للمترو يعتذر عن استقبال المكالمات للاستفسار والشكاوى

كتب:

كريم روماني
09:02 م | الإثنين 15 يناير 2024
الخط الثالث للمترو

الخط الثالث للمترو

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، تحديث الخط الساخن الخاص بالمترو، موضحة أنه يتعذر حاليا استقبال المكالمات، ويمكن لجمهور الركاب التواصل من خلال الصفحة الرسمية على «فيسبوك» أو واتس آب.

تحديث بالخط الساخن

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «عملائنا الكرام، نظرا لوجود تحديث بالخط الساخن 19549، يتعذر علينا حاليا استقبال مكالمتكم ويمكنكم التواصل معنا للشكاوى أو الاستفسارات على صفحتنا على الفيسبوك او الواتساب 01114444988 - للخط الأخضر الثالث و - 01103776770 - لقطار العاصمة.

وأضافت الشركة عبر تدوينتها: «سنعلمكم بمجرد عودة الخدمة مرة أخرى نأسف على الإزعاج ونشكركم على حسن تفهمكم»، مؤكدة أنها حريصة على التواصل المستمر مع جمهور الركاب والرد على أي استفسارات أو شكاوى.

وأشارت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» إلى تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الأخضر الثالث وهي السودان، إمبابة، البوهي، القومية، الطريق الدائري، ومحور روض الفرج، موضحة أن المحطات الجديدة تُقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة وأن هذه المحطات تخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.

اقرأ المزيد:

تعرف على خريطة الخط الثالث للمترو بعد تشغيل 6 محطات جديدة 

الخط الثالث للمترو: تدريب فريق على أعلى مستوى لتشغيل 6 محطات جديدة

الخط الثالث للمترو يوفر 15 دقيقة مجانية لاستقلال «رابيت موبيليتي»

الخط الثالث للمترو يقدم تخفيضات تصل لـ50% على «سكوترز» لمدة 5 أيام

الخط الثالث للمترو يقدم تخفيضات جديدة على «سكوترز Rabbit» بـ4 محطات
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.