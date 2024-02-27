نتائج غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل بالليمون على الريق؟

تناول العسل بالليمون على الريق من الأمور المحببة لدى الكثيرين، لما بهما من قيمة صحية مرتفعة تعالج الكثير من الأمراض، فهما مكونان غذائيان يحتويان على العديد من الفيتامينات، ويحسنان الصحة العامة، كما يساعدان على تحسين عمل الجهاز الهضمي، وهناك نتائج غير متوقعة لا يعرفها الكثير من الناس عن ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل بالليمون على الريق؟.

العسل بالليمون على الريق

ما هي فوائد الليمون مع العسل؟، سؤال طرحه الكثير من الناس لمعرفة فوائدهما، وهو ما أجاب عنه محمد عفيفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه تناول الليمون مع العسل يمنع حموضة المعدة، ويخفف أعراض البرد: «مفيد جدًا لأنه بيعمل حماية لجدار المعدة، لأنه بيحتوي على مجموعة من الخصائص المطهرة لتحسين حركة الأمعاء، ولكن يجب أن يكون في حدود ملعقة واحدة حتى لا تتأثر به المعدة، أو تخفيفه بالماء أو ملعقة لبن معه»، وذلك الكمية المسموحة منه.

فوائد العسل بالليمون على الريق

وأضاف «عفيفي» أن هناك نتائج غير متوقعة لـ ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل بالليمون على الريق؟، تتمثل في التالي:

- يجعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل صحيح.

- تناول العسل بالليمون على الريق بسبب الجذور الحرة به يعمل على طرد السموم من الجسم.

- يعمل على امتصاص العناصر الغذائية بشكل سلس في الجسم.

- يساعد في التخفيف من حموضة المعدة.

- به من الخصائص والتأثير المضادة للميكروبات.

- تناول العسل بالليمون على الريق يعمل على مكافحة الدهون الضارة.

- يرفع معدل رطوبة الجسم.

- الحصول على الأملاح المعدنية والفيتامينات المختلفة، لتناول العسل والليمون على الريق، يعمل على الوقاية من الأمراض.

- تخلص الجسم من السموم.

إزاي أعمل مشروب العسل والليمون؟

بحسب الشيف سالي فؤاد على برنامجها على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل العسل بالليمون على الريق:

- عصير ليمون.

- ملعقة صغيرة عسل نحل.

- من الممكن أن تضيفي عيدان قرفة ونصف ملعقة زنجبيل ونصف ملعقة كراوية.

طريقة التحضير

- ضعي الخليط على النار حتى يغلي، واتركي ليغلي لعدة دقائق.

- صفي من الشوائب وضعيه في أكواب.

- ضعي العسل على الأعشاب.