«صحة كفر الشيخ» تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، احتياجها لأعضاء جدد في 4 إدارات صحية، بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

إدارة العلاج الحر تعلن عن احتياجها لأعضاء جدد داخل الفرق

ووفقاً لبيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، فإنّ أعضاء الفرق المطلوبين لإدارة العلاج الحر بإدارات «سيدي غازي، وقلين، وبلطيم، وبیلا».

التخصصات المطلوبة

وبحسب مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإنّ التخصصات المطلوبة لأعضاء إدارة العلاج الحر كالتالي:

1- طبيب بشري.

2- طبيب أسنان.

3- أخصائي علاج طبيعي.

4- صيدلي.

ويفضل أنّ لا يكون من حديثي التخرج وحاصل على دبلومة مكافحة العدوى أو دبلومة الجودة.

ويتم استقبال الطلبات من خلال لينك Google Form التالي من هنا، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.