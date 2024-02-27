«التموين» تخصص أماكن مجانية للتجار في معارض «أهلا رمضان» بالجيزة

وفرت وزارة التموين، أماكن مجانية للتجار الراغبين في المشاركة بمعارض «أهلا رمضان»، لبيع السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%، من أجل تخفيف العبء على المواطنين، بحسب تصريحات أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، والذي أكد أن المحافظة يوجد بها 5 معارض لـ«أهلا رمضان»، تغطي مساحات مختلفة.

جميع محافظات الجمهورية يتواجد بها معارض

وخلال حوار على شاشة «dmc»، أكد جابر أنّ جميع المحافظات يتواجد بها معارض، تختلف عددها في كل محافظة على حسب الكثافة السكانية ومساحة المحافظة، لافتا إلى أن المعارض قد بدأت ومستمرة حتى عيد الأضحى.

وأوضح أن هناك تعاون كامل ما بين كل محافظة ووزارة التموين واتحاد الغرف التجارية من قبل بداية المعارض، مواصلا: «كلنا بنتفق على مكان المعرض، مع توفير أماكن مجانية للعارضين، عشان ميدفعوش فلوس إيجار، وبالتالي ميزودش الأسعار على المواطن، بجانب أن نسب التخفيض بنحددها بالاتفاق ما بين العارضين والغرف التجارية، فيما عدا الشركات التابعة لوزارة التموين».