أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالجيزة.. تخفيضات كبيرة

أعلنت محافظة الجيزة أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان، في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، وطريق مصر أسيوط بمدينة الحوامدية، موضحة أنّ المعرض يشتمل على السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين؛ لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت المحافظة، في تقرير لها، إلى وجود خطة لإقامة عددًا من المعارض والمنافذ السلعية تغطي كل قطاعات المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان

- لحم بلدي 320 جنيها للكيلو.

- سكر 27 جنيها.

- أرز من 30 إلى 34 جنيها.

- مكرونة 28 جنيها للكيلو.

- زيت خليط 70 جنيها للتر.

- السمن 135 لعدد 2 كيلو.

- قمر الدين 65 جنيها 400 جرام.

- بلح جاف 20 جنية 700 جرام

- بلح أسواني 40 جنيها.

- حلاوة طحينية 90 جنيها للكيلو.

- الصلصلة 16 جنيها 360 جراما.

- الشاي 8 جنيهات 40 جراما.

- دقيق 28 جنيها للكيلو.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنّ المعارض تضم 40 باكية لعرض السلع بتخفيضات جيدة.