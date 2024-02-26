محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان في البدرشين والحوامدية

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معارض «أهلًا رمضان» في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين وطريق «مصر - أسيوط» بالحوامدية لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والتي تفتتحها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين؛ لتوفير احتياجات المواطنين تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تخفيض 25% من أسعار السلع

وأكد محافظ الجيزة أنّ معرضي البدرشين والحوامدية يحويان 40 باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار أقل عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تصل إلى 25%، وبها السلع الأساسية من «الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات» بجودة عالية وبأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

افتتاح معارض أهلا رمضان

وأشار محافظ الجيزة إلى أنّه خلال أيام سيتم افتتاح معارض جديدة لتغطية قطاعات أخرى بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان لضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات تلك المعارض.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري؛ للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم.