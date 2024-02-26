خريطة معارض «أهلا رمضان» بالإسكندرية بعد زيادة عددها.. تخفيضات 30%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، زيادة أعداد معارض أهلا رمضان 2024 في المدينة الساحلية، بعد افتتاح معرضين اليوم الاثنين بمنطقتي أبيس وبرج العرب؛ ليصل إجمالي المعارض إلى 14 معرضًا منهم 10 معارض داخل المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى 4 معارض خارجية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خريطة معارض أهلا رمضان في الإسكندرية، بعد زيادة عددها، من خلال رصد الأماكن والمواعيد، بالإضافة إلى المنتجات المعروضة، ونسبة التخفيض؛ لتكون وسيلة كاملة للمواطنين في اختيار المعرض الأقرب إلى منزلهم.

معارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024

جرى تخصيص 4 معارض خارجية، يطرح فيها سلع أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية، وهي كالتالي:

- معرض أهلا رمضان الكائن أسفل كوبري محرم بك، بجوار جراج الترام أمام بنزينه موبيل.

- معرض أهلا رمضان في سيدي جابر بجوار محطة القطار.

- معرض أهلا رمضان أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي، الذي أطلقته الغرفة التجارية بالإسكندرية.

- معرض أهلا رمضان في منطقة برج العرب.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في مجمعات الإسكندرية

جرى تخصيص أماكن معارض أهلا رمضان 2024 عبر 10 مجمعات استهلاكية في الإسكندرية، على النحو التالي:

- مجمع وهدان بالمنشية.

- مجمع الازاريطة بالازاريطة.

- مجمع أبو العباس بمنطقة بحري.

- مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدي.

- مجمع جناكليس شارع أبو قير.

- مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف.

- مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير.

- مجمع البيطاش العجمي.

- مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1.

- مجمع سيدي مسعود بالعامرية.

تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية

وبحسب محافظة الإسكندرية، فأنّ تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024 تتراوح ما بين 10% إلى 30 % عن الأسعار الخارجية.

سلع معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية

وتضم معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية، سلع غذائية أساسية وهي: «الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات».

مواعيد عمل معارض أهلا رمضان في الإسكندرية

وتستقبل معارض أهلا رمضان في الإسكندرية العملاء يوميًا، من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ10 مساءً.